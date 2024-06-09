Начало недели встретит жителей Ленобласти дождями и грозами

Также в регионе ожидается похолодание.
Согласно прогнозу МЧС, 10 июня в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.
Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с, днем в прибрежных районах местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 гр., местами до +3 гр., днем +16…+21 гр. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится, — передает ведомство.
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09.06.2024 26