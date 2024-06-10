Футбол объединил семье и социальную поддержку в Гатчине

Вчера, 9 июня, в Гатчине в Год семьи команда комитета соцзащиты области сыграли товарищеский матч с командой многодетных мам «Ленинградская семья».

Матч состоялся в рамках мероприятий Года семьи — «Большая семья — большое счастье» и празднования Дня социального работника. Победила команда многодетных мам «Ленинградская семья».

Ленинградская семья — это группа многодетных мам, и мам, занимающихся любительским футболом на территории Ленинградской области. ФК — многократный победитель российских турниров по женскому любительскому футболу.

Проект «Футбол для многодетных мам в Ленинградской области» автономной некоммерческой организации «Ленинградская семья» реализуется на средства гранта губернатора региона. Он направлен на психологическую разгрузку, поддержание хорошей физической формы мам и благоприятную социальную атмосферу в семьях. Проект объединяет семьи Ленинградской области, в которых растут трое и более детей.