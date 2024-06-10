Мужчину, обматерившего мальчика за шапку с буквой Z, приговорили к колонии

Ближайшие три года мужчина проведет в заключении.

Мужчину, оскорбившего мальчика и его родителей в апреле прошлого года, приговорили к трем годам колонии-поселении. Инцидент произошел в Екатеринбурге. Причиной агрессии местного жителя стала шапка ребенка, на которой был вышит символ Z.

Суд признал мужчину виновным в хулиганстве с угрозой применения насилия из-за ненависти к социальной группе.