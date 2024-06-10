Эксперт назвала главное преимущество самозанятости для пенсионеров

Налоговая не относит эту категорию работающих пенсионеров к трудоустроенным гражданам.

Арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова назвала главное преимущество самозанятости для пожилых граждан, продолжающих работать. По словам эксперта, эту категорию россиян ФНС не относит к трудоустроенным.

В беседе с «Газетой.ру» Епифанова подчеркивает, что это позволяет самозанятым пенсионерам платить меньше налогов. Однако это еще не все преимущества.

На медицинское страхование самозанятого автоматически отчисляется часть перечисленного налога на профессиональный доход, это второй плюс. Третье преимущество — нет необходимости покупать кассовый аппарат, платить за его обслуживание и за передачу данных в налоговую <…> Четвертый плюс — будет действовать особый вычет, пока сумма налога не превысит 10 тыс. руб, — добавила эксперт.