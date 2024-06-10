В Нигере хотят, чтобы Россия разместила в стране полноценную военную базу

Это связано с большим количеством террористических формирований в стране.

Власти африканской республики Нигер выразили желание разместить у себя военную базу России. Об этом заявил консул России в республике Аддо Иро.

Мы готовы ее принять (военную базу РФ). Мы не можем позволить себе сказать, что ситуация в сфере безопасности стала лучше. Наше государство делает всё возможное, чтобы по крайней мере сократить количество террористических атак, — цитирует дипломата портал «Известия».