Пьяный водитель спровоцировал жуткую аварию в Шушарах — фото

В результате ДТП три человека были госпитализированы.

Полиция проводит проверку по факту серьезной аварии в посёлке Шушары, случившейся 10 июня.

По имеющимся данным, водитель иномарки, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с «Ладой Вестой».

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля, а также его 61-летняя пассажирка госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, 28-летняя пассажирка — в тяжелом состоянии, — передает МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.