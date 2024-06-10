Пьяный водитель спровоцировал жуткую аварию в Шушарах — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области/ Телеграм

В результате ДТП три человека были госпитализированы.

Полиция проводит проверку по факту серьезной аварии в посёлке Шушары, случившейся 10 июня.

По имеющимся данным, водитель иномарки, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с «Ладой Вестой».

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля, а также его 61-летняя пассажирка госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, 28-летняя пассажирка — в тяжелом состоянии, — передает МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Фото: МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области/ Телеграм
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