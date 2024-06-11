Репетиции «Алых парусов» ограничат движение в центре Петербурга

В центре Петербурга с 11 по 13 июня пройдут репетиции «Алых парусов-2024», в связи с чем в городе перекроют некоторые дороги.

Так, с 15:00 11 июня и до 06:00 13 июня будет сужена проезжая часть Петровской набережной возле дома № 4, Дворцовой набережной вдоль домов №№34 и 36 и Мичуринской улицы возле дома №1. Кроме того, с 20:50 11 июня до 01:10 12 июня и с 21:20 12 июня до 02:30 13 июня нельзя будет проехать по Дворцовому и Троицкому мостам – переправы разведут.

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Во время репетиций общественный транспорт будет пущен в обход. Ознакомиться с маршрутом следования можно на официальном сайте перевозчика.