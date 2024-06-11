Ленобласть попала в рейтинг самых дорогих регионов для молодоженов

Чтобы сыграть свадьбу в Ленобласти или в Петербурге, возлюбленным придется потратиться гораздо больше, чем в других регионах страны.

Аналитики рассчитали среднюю стоимость церемонии бракосочетания в разных регионах России. Ленинградская область оказалась в лидерах рейтинга.

Как пишет LIFE, ссылаясь на аналитиков SOKOLOV и YouDo.com, в Ленобласти и Петербурге стоимость организации свадьбы обходится в среднем в 141 273 рубля. На 200 рублей дешевле церемония бракосочетания в Москве и Подмосковье — 141 070 рублей. В тройке лидеров по дороговизне свадьбы оказалась также Казань.