Ленобласть попала в рейтинг самых дорогих регионов для молодоженов

Чтобы сыграть свадьбу в Ленобласти или в Петербурге, возлюбленным придется потратиться гораздо больше, чем в других регионах страны.
Аналитики рассчитали среднюю стоимость церемонии бракосочетания в разных регионах России. Ленинградская область оказалась в лидерах рейтинга.
Как пишет LIFE, ссылаясь на аналитиков SOKOLOV и YouDo.com, в Ленобласти и Петербурге стоимость организации свадьбы обходится в среднем в 141 273 рубля. На 200 рублей дешевле церемония бракосочетания в Москве и Подмосковье — 141 070 рублей. В тройке лидеров по дороговизне свадьбы оказалась также Казань.
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10.06.2024 113