На Землю обрушится мощная магнитная буря на этой неделе

Геомагнитные возмущения достигнут опасного уровня G4.
В конце этой и начале следующей недель на Земле ожидается рост геомагнитной активности. Пик космического шторма придется на 16-17 июня, утверждает эксперт Екатерина Каталина.
Самая сильная магнитная буря настигнет Землю 16-17 июня. Интенсивность вспышки составит G4. Стоит отметить, что ежедневно ученые фиксируют новые мощные вспышки, поэтому в июне нас ждет серия магнитных бурь, — цитирует ее портал «Известия».
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