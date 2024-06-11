На Землю обрушится мощная магнитная буря на этой неделе

Геомагнитные возмущения достигнут опасного уровня G4.

В конце этой и начале следующей недель на Земле ожидается рост геомагнитной активности. Пик космического шторма придется на 16-17 июня, утверждает эксперт Екатерина Каталина.

Самая сильная магнитная буря настигнет Землю 16-17 июня. Интенсивность вспышки составит G4. Стоит отметить, что ежедневно ученые фиксируют новые мощные вспышки, поэтому в июне нас ждет серия магнитных бурь, — цитирует ее портал «Известия».