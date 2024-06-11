Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 11 июня

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» продолжено продвижение в глубину обороны противника. Потери противника составили свыше 265 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация», 152-мм гаубица Д-20, боевая машина 122-мм РСЗО «Град» и станция радиоэлектронной борьбы «Нота». Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

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Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождены населенные пункты Артёмовка в ЛНР и Тимковка Харьковской области. ВСУ потеряли более 560 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял более 740 военнослужащих, два бронетранспортера, 12 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152 мм гаубицу 2А65 «Мста-Б», четыре 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и два 105-мм орудия М119 производства США. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Потери противника составили до 350 военнослужащих, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, 155-мм гаубица М777 производства США, три 152 мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», 152-мм гаубица Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США и 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 105 военнослужащих, восемь автомобилей, 152 мм гаубица 2А65 «Мста-Б», две 152-мм гаубицы Д-20 и 105 мм орудие М119 производства США.

На аэродромах базирования уничтожены самолеты Су-27 и Су-25 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбито 45 беспилотных летательных аппаратов, две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, а также десять реактивных снарядов HIMARS производства США.