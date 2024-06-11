Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом спасатели рассказали в своем Телеграм-канале.

Так, в период с 3 по 9 июня 2024 года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 23 раза. В том числе:

♦ к поисково-спасательным работам на водных объектах (ПСР) – 6 раз (спасено 4 человека, погибло 4 человека);

♦ к поисково-спасательным работам в лесах (ПСР) – 1 раз (спасен 1 человек).