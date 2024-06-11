Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за неделю

Автор: Анастасия Щербакова
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Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие. 

Об этом спасатели рассказали в своем Телеграм-канале.

Так, в период с 3 по 9 июня 2024 года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 23 раза. В том числе:

♦ к поисково-спасательным работам на водных объектах (ПСР) – 6 раз (спасено 4 человека, погибло 4 человека);
♦ к поисково-спасательным работам в лесах (ПСР) – 1 раз (спасен 1 человек).

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10.06.2024 83
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