Деловое сотрудничество в рамках БРИКС обсуждалось на панельной сессии ПМЭФ-2024

В дискуссии о перспективах партнерства принял участие генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.
Темой сессии стало «Расширение БРИКС. Новые возможности делового сотрудничества». Сегодня, как рассказал президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин, порядка 40% внешнеторгового оборота России приходится на страны БРИКС. «Полагаем, что это не предел. Но есть ряд вызовов, которые нам предстоит совместно решать. Они касаются многих аспектов – взаиморасчеты, логистика, страхование, рейтинговые агентства и многое другое», – считает Сергей Катырин.
В свою очередь, заместитель министра экономического развития Владимир Ильичёв отметил, что БРИКС для России – не только важная политическая площадка, но и ключевое направление торговли.
Он добавил, что страны БРИКС являются крупными игроками АПК. В связи с этим Россия запустила инициативу по упрощению процедур торговли сельскохозяйственной продукцией, сокращению продовольственных потерь и повышению прозрачности регулирования торговли.
Компания «ФосАгро» с 2019 года возглавляет российскую часть рабочей группы по агробизнесу Делового совета БРИКС. Ключевыми направлениями деятельности группы являются продовольственная безопасность стран-участниц БРИКС и биотехнологии в сельском хозяйстве.
Генеральный директор ФосАгро Михаил Рыбников отметил, что страны БРИКС – особенно Бразилия и Индия – являются для ком,пании основными направлениями экспорта. В прошлом году ФосАгро нарастила поставки в Бразилию на 0,9 млн тонн до 2 млн тонн удобрений. В декабре 2022 года продукция компании получила бразильский «Знак качества окружающей среды».
В этой связи внутри рабочей группы БРИКС обсуждается либерализация торговли агрохимической продукцией, включая минеральные удобрения, стремясь в итоге к обнулению импортных пошлин на минеральные удобрения внутри объединения БРИКС, добавил Михаил Рыбников.