Деловое сотрудничество в рамках БРИКС обсуждалось на панельной сессии ПМЭФ-2024

В дискуссии о перспективах партнерства принял участие генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

Темой сессии стало «Расширение БРИКС. Новые возможности делового сотрудничества». Сегодня, как рассказал президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин, порядка 40% внешнеторгового оборота России приходится на страны БРИКС. «Полагаем, что это не предел. Но есть ряд вызовов, которые нам предстоит совместно решать. Они касаются многих аспектов – взаиморасчеты, логистика, страхование, рейтинговые агентства и многое другое», – считает Сергей Катырин.

В свою очередь, заместитель министра экономического развития Владимир Ильичёв отметил, что БРИКС для России – не только важная политическая площадка, но и ключевое направление торговли.

«Объем внешней торговли России со странами объединения по итогам 2023 года, с учетом присоединения новых стран, увеличился по сравнению с 2022 годом почти на 28%. Экспорт вырос на 21%, импорт увеличился на 38,5%. Страны-участники объединения являются для нас ключевыми торговыми партнерами. Поэтому в период председательства России в БРИКС в этом году мы постарались концентрироваться именно на экономической повестке объединения, наполнить ее новыми инициативами», – сказал замминистра.

Он добавил, что страны БРИКС являются крупными игроками АПК. В связи с этим Россия запустила инициативу по упрощению процедур торговли сельскохозяйственной продукцией, сокращению продовольственных потерь и повышению прозрачности регулирования торговли.

Компания «ФосАгро» с 2019 года возглавляет российскую часть рабочей группы по агробизнесу Делового совета БРИКС. Ключевыми направлениями деятельности группы являются продовольственная безопасность стран-участниц БРИКС и биотехнологии в сельском хозяйстве.

Генеральный директор ФосАгро Михаил Рыбников отметил, что страны БРИКС – особенно Бразилия и Индия – являются для ком,пании основными направлениями экспорта. В прошлом году ФосАгро нарастила поставки в Бразилию на 0,9 млн тонн до 2 млн тонн удобрений. В декабре 2022 года продукция компании получила бразильский «Знак качества окружающей среды».

«Тем самым мы смогли подчеркнуть конкурентное преимущество нашей продукции – уникальную экологичность. Ведь в наших удобрениях нет опасных для здоровья человека и почв концентраций токсичных веществ, в том числе кадмия. Будем тиражировать этот опыт. Мы готовы и дальше наращивать объемы поставок минеральных удобрений, но наши возможности ограничены торговыми барьерами, увеличивающими стоимость продукции для конечных потребителей», – отметил Михаил Рыбников.

В этой связи внутри рабочей группы БРИКС обсуждается либерализация торговли агрохимической продукцией, включая минеральные удобрения, стремясь в итоге к обнулению импортных пошлин на минеральные удобрения внутри объединения БРИКС, добавил Михаил Рыбников.