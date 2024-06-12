Момент смертельной аварии с байкером в Петербурге попал на видео

Водитель мотоцикла погиб на месте происшествия.

Полиция выясняет обстоятельства аварии на Трамвайном проспекте в Петербурге, в которой погиб байкер.

По имеющимся данным, столкновение произошло поздним вечером 11 июня. Легковой автомобиль выполнял поворот, когда в него влетел мотоцикл. От полученных травм байкер скончался на месте ДТП.