В Японии растет число пациентов, пораженных плотоядной бактерией

Микроорганизм вызывает гемолитический стрептококк, который проявляется тяжелыми последствиями для человека.
В Японии растет число заражений бактерией, вызывающей гемолитический стрептококк. Заболевание проявляется в виде отмирания кожи, некроза и отказа органов.
Как пишут японские СМИ, за первые 5,5 месяцев 2024 года бактерию обнаружили у 977 пациентов. При этом за весь прошлый год число таких случаев достигло 941.
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