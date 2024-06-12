В Японии растет число пациентов, пораженных плотоядной бактерией

Автор: Анастасия Щербакова
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Микроорганизм вызывает гемолитический стрептококк, который проявляется тяжелыми последствиями для человека.

В Японии растет число заражений бактерией, вызывающей гемолитический стрептококк. Заболевание проявляется в виде отмирания кожи, некроза и отказа органов.

Как пишут японские СМИ, за первые 5,5 месяцев 2024 года бактерию обнаружили у 977 пациентов. При этом за весь прошлый год число таких случаев достигло 941.

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11.06.2024 42
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