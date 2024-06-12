Тело мужчины нашли среди мусорных баков в Кудрово

На шее у погибшего была петля.

Ранним утром. 12 июня, жители одной из высоток Кудрово Всеволожского района увидели страшную картину в боксе с мусорными баками. Внутри находилось тело мужчины.

По имеющимся данным, трагедия произошла на улице Венской. На теле погибшего обнаружили петлю. Личность мужчины и обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.