Тело мужчины нашли среди мусорных баков в Кудрово

На шее у погибшего была петля.
Ранним утром. 12 июня, жители одной из высоток Кудрово Всеволожского района увидели страшную картину в боксе с мусорными баками. Внутри находилось тело мужчины.
По имеющимся данным, трагедия произошла на улице Венской. На теле погибшего обнаружили петлю. Личность мужчины и обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.
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03.06.2024 972