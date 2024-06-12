Дожди и до +23°С днем: прогноз погоды в Ленобласти на 13 июня

В 47-м регионе сохраняется ненастная погода.

В четверг, 13 июня, в Ленинградской области ожидается погода с переменной облачностью. Местами по региону не исключены кратковременные дожди, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет западных направлений, а его скорость составит 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью достигнет +7…+12 градусов, днем — до +23.