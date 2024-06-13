На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 13 июня

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 13 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 74,76 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочин;
- км 57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов дорожного покрытия.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
- км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 2-17 Тосно ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка сигнальных столбиков в разделительной полосе;
- км 657 ограничение скорости движения в направлении Москвы с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 37+200 ограничение движения на Большую Ижору левая сторона с 08:00-17:00, ликвидация деформаций покрытия;
- км 136 ограничение скорости движения в направлении Гатчины с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой
- км 57-31 ограничение движения в направлении Санкт-Петербурга, правая полоса с 08:00-17:00, скашивание травы обочины и откоса мех. способом.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
- -км 42-45 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка механическим способом (ПУМ).
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:
- км 130-145 ограничение движения в оба направления с 08:00-13:00, ликвидация деформаций покрытия;
- км 31-64-31 ограничение в оба направления правая полоса с 09:00-17:00, установка схемы ОДД, устранение размывов на откосах.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
- км 50-55 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
- подъезд к Выборгу №1 км 0-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
- км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка АБ покрытия от пыли и грязи;
- км 0-2 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, демонтаж несанкционированной рекламы;
- км 32-34 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 8-29 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, устранение завышения обочин;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли грязи механизированным способом;
- км 37-72 ограничение скорости в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
- км 56-62 (старое направление) ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
- км 5+471 (мост р. Охта) ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 09:00 до 18:00, ремонт барьерного ограждения;
- км 10+291 (Путепровод) ограничение скорости движения в сторону д. Вартемяги с 09:00 до 18:00, ремонт барьерного ограждения;
- км 75-146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 33-50 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 17:00, отключение электропитания для поочередной покраски ТП-6\10кВ.