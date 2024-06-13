На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 13 июня

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 13 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

  • км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 74,76 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочин;
  • км 57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение дефектов дорожного покрытия.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

  • км 593-674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 2-17 Тосно ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, установка сигнальных столбиков в разделительной полосе;
  • км 657 ограничение скорости движения в направлении Москвы с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 37+200 ограничение движения на Большую Ижору левая сторона с 08:00-17:00, ликвидация деформаций покрытия;
  • км 136 ограничение скорости движения в направлении Гатчины с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

  • км 331-531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — граница с Эстонской Республикой

  • км 57-31 ограничение движения в направлении Санкт-Петербурга, правая полоса с 08:00-17:00, скашивание травы обочины и откоса мех. способом.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

  • -км 42-45 ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка механическим способом (ПУМ).

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

  • км 130-145 ограничение движения в оба направления с 08:00-13:00, ликвидация деформаций покрытия;
  • км 31-64-31 ограничение в оба направления правая полоса с 09:00-17:00, установка схемы ОДД, устранение размывов на откосах.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

  • км 50-55 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
  • подъезд к Выборгу №1 км 0-4 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов.

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
  • км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов мусора с элементов а/д;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка АБ покрытия от пыли и грязи;
  • км 0-2 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, демонтаж несанкционированной рекламы;
  • км 32-34 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
  • км 8-29 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, устранение завышения обочин;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли грязи механизированным способом;
  • км 37-72 ограничение скорости в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
  • км 56-62 (старое направление) ограничение скорости в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
  • км 5+471 (мост р. Охта) ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 09:00 до 18:00, ремонт барьерного ограждения;
  • км 10+291 (Путепровод) ограничение скорости движения в сторону д. Вартемяги с 09:00 до 18:00, ремонт барьерного ограждения;
  • км 75-146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
  • км 33-50 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 17:00, отключение электропитания для поочередной покраски ТП-6\10кВ.
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