В Ленобласти водитель иномарки отправил в больницу неудачным маневром мотоциклиста и его пассажира

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Госавтоинспекция по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В результате столкновения байкер был госпитализирован в тяжелом состоянии. Также серьезные травмы получил его пассажир.

на 8-м километре дороги «Пустошка-Вырица» в Гатчинском районе Ленобласти пострадали два человека в результате ДТП.

По имеющимся данным, водитель иномарки совершал поворот налево и не предоставил преимущество двигавшемуся мотоциклу. В результате столкновения байкер попал в больнице в тяжелом состоянии. Травмы средней степени тяжести получил и его пассажир.

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Фото: Госавтоинспекция по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель задержан на основании статьи 91 УПК РФ, — передает Госавтоинспекция по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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