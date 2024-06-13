В результате столкновения байкер был госпитализирован в тяжелом состоянии. Также серьезные травмы получил его пассажир.

на 8-м километре дороги «Пустошка-Вырица» в Гатчинском районе Ленобласти пострадали два человека в результате ДТП.

По имеющимся данным, водитель иномарки совершал поворот налево и не предоставил преимущество двигавшемуся мотоциклу. В результате столкновения байкер попал в больнице в тяжелом состоянии. Травмы средней степени тяжести получил и его пассажир.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель задержан на основании статьи 91 УПК РФ, — передает Госавтоинспекция по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.