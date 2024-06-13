На Госуслугах появится новый раздел со всеми SIM-картами пользователя

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Анастасия Щербакова/ IVBG.ru

Соответствующий закон внесен в Госдуму.

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий оповещать российских абонентов обо всех зарегистрированных на них мобильных номерах.

Осуществлять эту деятельность предлагается посредством портала Госуслуг, на котором появится соответствующий раздел. В нем будут отображены все зарегистрированные на пользователя SIM-карты. Об этом сообщил депутат Антон Горелкин.

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