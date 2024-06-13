Перминов назвал лучший ответ России на очередной пакет санкций США

Сенатор уверен, что санкционное давление на РФ со стороны Запада продолжится. Лучший ответ на недружественные действия — дальнейшие развитие экономики нашей страны.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов прокомментировал введение очередного пакета санкций США в отношении России. Политик подчеркивает, что санкционное давление на нашу страну — часть большой кампании Запада против РФ, и ответ на недружественные действия у нас есть.

Руководство нашего государства внимательно наблюдает за принимаемыми решениями и оценивает их последствия. Взвешенные ответные шаги будут продиктованы национальными интересами. Но лучшим из них по-прежнему остается дальнейшее устойчивое развитие нашей экономики, обеспечению которого и подчинена ежедневная работа Правительства России и региональных властей, — цитирует сенатора 47channel.