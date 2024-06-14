Автобус сгорел на Выборгском шоссе

На 25-м километре Выборгского шоссе пламя по всей площади охватило автобус «ПАЗ», направлявшийся в парк без пассажиров.

Водитель успел покинуть машину, как только почувствовал запах дыма. Дежурная смена 100-й пожарной части ГКУ «Леноблпожспас» получила сообщение о возгорании 13 июня около 14:00.

Спасатели выехали к месту происшествия. На ликвидацию открытого горения у пожарных ушло менее 10 минут.