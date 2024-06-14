За растление 13-летней девочки задержали 19-летнего жителя Ленобласти

По подозрению в растлении 13-летней девочки задержан 19-летний житель Кингисеппа. Преступление совершено 10 мая 2024 года в подъезде дома на улице Воровского в Кингисеппе.
Молодой человек совершил в отношении несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера. Мать пострадавшей узнала о случившемся 13 июня, обратилась в полицию и назвала имя предполагаемого преступника.
Молодой человек помещен в изолятор. Ведется следствие.
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