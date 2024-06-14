В Госдуме предложили запретить повышать цены на такси в непогоду и праздники

Но лишь для пассажиров с маленькими детьми.

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил запретить повышать в непогоду цены на такси для пассажиров с детьми дошкольного возраста в периоды повышенного спроса, например в ливень или на праздники.

Соответствующий запрос направлен в Минтранс.

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Он отметил, что завышенные тарифы на такси могут стать проблемой в ситуациях, когда детей в плохую погоду необходимо доставить в безопасное место или медучреждение.