Конфликт между сожителями закончился поджогом двери в Гатчине

Конфликт между сожителями произошел 13 июня около 12:55 в квартире дома на улице Новоселов в Гатчине. Во время ссоры 43-летний мужчина поджег входную дверь в квартиру 38-летней женщины.
Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. Поджигателя задержали в тот же день. Заведено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. Ведется следствие.
С места происшествия полицейские изъяли обгоревшую тряпку.
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23.05.2022 1717