В Ленобласти в 2024 году капитально отремонтируют почти 400 домов

Капитальный ремонт в этом году пройдет в 397 домах Ленобласти. Особое внимание уделяют объектам культурного наследия.

Больше всего таких зданий – в Выборге, отметил губернатор Александр Дрозденко.

Фото: t.me/drozdenko_au_lo

В зданиях выполняется более 1000 видов разных работ: от восстановления фасадов и фундаментов до прокладки инженерных сетей.