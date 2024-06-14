В Ленобласти в 2024 году капитально отремонтируют почти 400 домов

Автор: Гузель Галимова
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Капитальный ремонт в этом году пройдет в 397 домах Ленобласти. Особое внимание уделяют объектам культурного наследия.

Больше всего таких зданий – в Выборге, отметил губернатор Александр Дрозденко.

В Ленобласти в 2024 году капитально отремонтируют почти 400 домов Ленобласть, капитальный ремонт
В Ленобласти в 2024 году капитально отремонтируют почти 400 домов Ленобласть, капитальный ремонт
В Ленобласти в 2024 году капитально отремонтируют почти 400 домов Ленобласть, капитальный ремонт
В Ленобласти в 2024 году капитально отремонтируют почти 400 домов Ленобласть, капитальный ремонт
Фото: t.me/drozdenko_au_lo

В зданиях выполняется более 1000 видов разных работ: от восстановления фасадов и фундаментов до прокладки инженерных сетей.

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25.04.2024 246
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