В восьми районах Петербурга временно запретят движение электросамокатов

На период подготовки и проведения Международного военно-морского салона «ФЛОТ-2024» в восьми районах Петербурга запретят движение электросамокатов и других СИМ.

Так, с 12:00 17 июня до 23:59 23 июня нельзя будет перемещаться на средствах индивидуальной мобильности в Адмиралтейском, Василеостровском, Кронштадтском, Московском, Петроградском, Петродворцовом, Пушкинском и Центральном районах.

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В пресс-службе комитета по транспорту отметили, что видят положительный эффект от ограничений для самокатов на время массовых мероприятий.