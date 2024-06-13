В России запустили чат-бот для борьбы с самокатчиками-нарушителями

В России начал работать федеральный чат-бот в Telegram «Самокаты: общественный контроль», куда граждане могут отправлять информацию о нарушителях ПДД на электросамокатах.

Бот работает на территории 87 регионов страны, а также в Минске.

С апреля чат-бот работал в тестовом режиме, за это время поступило более 1500 сообщений: более 1000 — связано с неправильно припаркованными самокатами, остальные — с нарушениями ПДД и внутренних правил кикшеринг-сервисов: неспешивание, езда вдвоем, аренда самокатов несовершеннолетними.

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Напомним, в Петербурге в этом году ужесточили правила пользования электросамокатами. В частности, ограничили скорость на некоторых участках дорог, а также расширили список улиц с запретом парковки СИМ.