Из-за халатности лесничего в Приозерском районе вырубили лес на 6 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела о преступной халатности в Приозерском районе в отношении лесничего ЛОГКУ «Ленобллес».

По данным следствия, обвиняемая с 2016-го до 2023 года не передавала информацию о незаконных вырубках на подведомственной территории своему руководству и полиции. Пока она молчала, в Приозерском районе вырубили лес на 6 млн рублей.

По представлению следователя в «Ленобллес» женщина уволена с должности лесничего. Подан иск о взыскании причиненного ущерба с бывшей сотрудницы казенного учреждения.