Женщину в федеральном розыске задержали в Кировском районе

Возле дома № 5 на Невской улице в Отрадном Кировского района 13 июня около 23:00 задержали 36-летнюю женщину в федеральном розыске.

Ныне задержанная вышла из тюрьмы по УДО и скрылась от ФСИН. За нарушение закона злоумышленницу объявили в федеральный розыск.

На момент подготовки публикации женщина арестована и ожидает пересмотра решения по УДО. Также заведено уголовное дело о сбыте и хранении наркотиков.