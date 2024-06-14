Женщину в федеральном розыске задержали в Кировском районе

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Возле дома № 5 на Невской улице в Отрадном Кировского района 13 июня около 23:00 задержали 36-летнюю женщину в федеральном розыске.

287008
Фото: Дорожный инспектор/ВКонтакте

Ныне задержанная вышла из тюрьмы по УДО и скрылась от ФСИН. За нарушение закона злоумышленницу объявили в федеральный розыск.

На момент подготовки публикации женщина арестована и ожидает пересмотра решения по УДО. Также заведено уголовное дело о сбыте и хранении наркотиков.

Вам будет интересно
Женщину в федеральном розыске задержали в Кировском районе Ленинградская область, Кировский район
Сложная мать обнаружила мертвой свою сложную 16-летнюю дочь дома в Петербурге
По информации ivbg.ru, в скорую помощь позвонила 50-летняя жительница Санкт-Петербурга. Она сообщила, что обнаружила дома без сознания свою 16-летнюю дочь. Прибывшие на место...
16.05.2022 5998
Автор