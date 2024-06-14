Женщину в федеральном розыске задержали в Кировском районе

Возле дома № 5 на Невской улице в Отрадном Кировского района 13 июня около 23:00 задержали 36-летнюю женщину в федеральном розыске.
Ныне задержанная вышла из тюрьмы по УДО и скрылась от ФСИН. За нарушение закона злоумышленницу объявили в федеральный розыск.
На момент подготовки публикации женщина арестована и ожидает пересмотра решения по УДО. Также заведено уголовное дело о сбыте и хранении наркотиков.
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