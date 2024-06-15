Уволенный петербуржец отсудил около 4 млн рублей за вынужденный прогул на 883 дня

Предприятие перевело всех сотрудников на удаленку. С главным механиком заключили договор на техническое обслуживание и ремонт оборудования, трудовой договор с ним отдельно не заключался.

Таким образом, у мужчины якобы не были установлены трудовые отношения с работодателем. Четыре года назад спор об этом закончился увольнением.

Мужчина обратился в суд, где вынесли решение о взыскании среднего заработка за период вынужденного прогула, который составил 883 дня, и компенсации морального вреда в размере почти 4 миллиона рублей.