Хозяина чайханы будут судить за взятку полицейскому в Кингисеппском районе

Автор: Сергей Агутин
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Взятка
Фото: Baltphoto.ru

Завершено расследование уголовного дела о покушении на дачу взятки в отношении 56-летнего уроженца Киргизии, владельца чайханы «Узбекская кухня» в Кингисеппском районе.

По данным следствия, хозяин заведения предложил взятку в 20 тысяч рублей полицейскому в Усть-Луге, чтобы избавить своего сотрудника от проблем, связанных с нарушением миграционного законодательств.

Правоохранитель отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть. Обвиняемый признал вину и раскаялся. Материалы уголовного дела и обвинительное заключение переданы в суд.

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