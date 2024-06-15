Хозяина чайханы будут судить за взятку полицейскому в Кингисеппском районе

Завершено расследование уголовного дела о покушении на дачу взятки в отношении 56-летнего уроженца Киргизии, владельца чайханы «Узбекская кухня» в Кингисеппском районе.

По данным следствия, хозяин заведения предложил взятку в 20 тысяч рублей полицейскому в Усть-Луге, чтобы избавить своего сотрудника от проблем, связанных с нарушением миграционного законодательств.

Правоохранитель отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть. Обвиняемый признал вину и раскаялся. Материалы уголовного дела и обвинительное заключение переданы в суд.