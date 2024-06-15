Мусорный контейнер подожгли в Кировске. Ущерб составил 600 тысяч рублей

Автор: Сергей Агутин
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В Кировске подожгли заглубленный модуль для сбора твердых коммунальных отходов на улице Пионерской. Ущерб от пожара оценили в 600 тысяч рублей.

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Фото: Муниципальное образование «Кировск»

По предварительным данном, пожар произошел из-за поджога крупногабаритного мусора. Огонь уничтожил углубленный модуль и повредил контейнерную площадку.

Ущерб муниципальному имуществу оценили сотрудники администрации и МБУ «Благоустройство, обслуживание и содержание территории».

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