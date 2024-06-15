Трамп раскрыл, что узнал про НЛО за время президентства

Экс-президент США Дональд Трамп в интревью допустил существование инопланетных форм жизни.

«Верю ли я в это? Наверное, я не могу сказать, что верю. Но я встречался с серьезными людьми, которые говорят, что вокруг летают какие-то действительно странные объекты, поэтому я допускаю их существование», – рассказал Дональд Трамп

Политик сообщил, что во время своего президентства потратил много времени на изучение вопроса НЛО. И усомнился в том, что правительство США скрывает от общественности какую-либо важную информацию по этой теме.