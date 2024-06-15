Килограммы наркотиков и 630 литров сырья нашли в Ломоносовском районе

В коттедже в «Усадьбе Можайское» в Ломоносовском районе 13 июня задержан 39-летний мужчина и его 25-летний знакомый из Краснодарского края. Старшего из задержанных подозревают в организации нарколаборатории. Младший – помощник.

Во время обыска изъяты четыре контейнера с порошком общим весом в четыре килограмма. Экспертиза установила, что минимум в одном хранились синтетические наркотики. Рядом стояли 25 канистр объемом в 630 литров с желтой жидкостью.

По предварительным данным, нарколаборатория в коттедже организована в феврале. Вещества планировали сбывать с помощью тайников-закладок.

Известно, что старший из задержанных в конце 1990-х привлекался к ответственности за хулиганство, а в 2000-х за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.