Ученые выяснили очевидный признак психопата

Методика исследования разработана на материале 213 допросов преступниц. Женщины с выраженными психопатическими чертами во время разговора держат голову неподвижно, возможно, чтобы скрыть свои истинные эмоции.

«Невербальное поведение представляет собой важную, но недостаточно изученную форму общения, которая может улучшить нашу способность обнаруживать определенные формы психопатологии, включая психопатию», – указывают исследователи

Это признак психопатии актуален и для мужчин. Гендерные сходства и различия были задокументированы в литературе по психопатии.

«Взрослые мужчины с высокими показателями психопатических качеств демонстрировали более неподвижное положение головы во время клинических интервью, чем мужчины с низкими показателями психопатических качеств», – резюмируют исследователи