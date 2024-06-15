Медведь вышел из леса на территорию СНТ в Ленобласти

Медведя засняли вблизи деревни Еглизи в Тосненском районе. Такая встреча может представлять опасность для людей.
Местных жителей и грибников призывают соблюдать повышенную осторожность при посещении лесных зон. Важно внимательно следить за детьми и домашними животными, избегать одиночных походов в лес.
В случае встречи с медведем необходимо сохранять спокойствие, не делать резких движений и медленно отходить назад, не поворачиваясь к животному спиной.
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