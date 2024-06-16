Названы простые способы защиты от комаров на природе

В борьбе с комарами все средства хороши, особенно эффективны, конечно, химические препараты, но применяют их не все. В таком случае на выручку придут народные методы.

Хорошим средством в борьбе с комарами станет можжевельник . Можно взять несколько веточек и бросить в костер. Появится приятный хвойный запах, который очень не любят насекомые, рассказали в паблике «Образ жизни».

. Можно взять несколько веточек и бросить в костер. Появится приятный хвойный запах, который очень не любят насекомые, рассказали в паблике «Образ жизни». Ванилин. Нужно 2 г ванилина перемешать с 250 мл воды. Получившийся раствор необходимо перелить в пульверизатор, с помощью которого обработать кожу и одежду.

Нужно 2 г ванилина перемешать с 250 мл воды. Получившийся раствор необходимо перелить в пульверизатор, с помощью которого обработать кожу и одежду. Лимон и эвкалипт . Смешайте 10 мл эвкалиптового масла с соком одного лимона. Нанесите на руки, ноги и другие открытые зоны. Осторожно, состав может вызвать аллергическую реакцию, сначала нужно опробовать средство на небольшом участке кожи.

и . Смешайте 10 мл эвкалиптового масла с соком одного лимона. Нанесите на руки, ноги и другие открытые зоны. Осторожно, состав может вызвать аллергическую реакцию, сначала нужно опробовать средство на небольшом участке кожи. Герань и лаванда . Возьмите 1 л воды, добавьте по 30 капель масла герани и лаванды. Далее залейте в пульверизатор или смочите в составе ватный диск и обработайте им кожу. Действовать необходимо аккуратно: концентрация масла небольшая, но оно все равно может оставить пятна на одежде.

и . Возьмите 1 л воды, добавьте по 30 капель масла герани и лаванды. Далее залейте в пульверизатор или смочите в составе ватный диск и обработайте им кожу. Действовать необходимо аккуратно: концентрация масла небольшая, но оно все равно может оставить пятна на одежде. Раствор гвоздики . Высыпьте 5 г специи в стакан воды, прокипятите 15 минут. После этого смешайте раствор с любым одеколоном в пропорции 1:1. Нанесите на кожу, избегая области вокруг глаз и губ.

. Высыпьте 5 г специи в стакан воды, прокипятите 15 минут. После этого смешайте раствор с любым одеколоном в пропорции 1:1. Нанесите на кожу, избегая области вокруг глаз и губ. Чеснок. Возьмите пять зубчиков и раздавите. Налейте в кастрюлю стакан воды, добавьте чеснок, прокипятите. Получившийся раствор залейте в пульверизатор и аккуратно обрызгайтесь. Также использовать его можно в помещении: раздавите дольки чеснока, положите на тарелку и оставьте в комнате.