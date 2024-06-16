Президент «АвтоВАЗа» рассказал о ситуации с ценами на Lada

Прецедентов необоснованного завышения цен на автомобили Lada со стороны дилеров сейчас нет, сообщил в интервью РИА Новости президент компании Максим Соколов.

В автосалонах могут предлагать дополнительные опции, но по желанию клиента можно приобрести машину и без них — в базовой комплектации — по рекомендованной розничной цене автопроизводителя, сообщил Соколов.

В прошлом году автоконцерн ввел предельные цены на продажу Lada в российской дилерской сети. Тогда Соколов отмечал, что завышение стоимости будет жестко контролироваться, вплоть до расторжения контракта.

«Сегодня я вообще не слышу никаких замечаний в наших соцсетях о том, что рекомендованная цена на Lada отличается от ценовой политики, проводимой дилерскими центрами во всех регионах страны», — отметил президент компании.