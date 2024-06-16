Чиновник из Ленобласти предстанет перед судом за мошенничество и отмывание денег

В Петербурге перед судом предстанет бывший сотрудник администрации одного из муниципальных образований Ленобласти, обвиняемый в мошенничестве с недвижимостью и легализации доходов от ее незаконной реализации.
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, с апреля 2015 года по июль 2022 года обвиняемый с соучастниками вывел из муниципальной собственности нежилое помещение в центре Выборга стоимостью более 10 млн рублей, однако помещение было продано всего за 4 млн рублей.
После оформления недвижимости на подконтрольное юридическое лицо, обвиняемый фактически продолжал управлять ей. Он переоборудовал нежилое помещение под две квартиры: одну оставил для собственного проживания, а вторую отдал близкому другу.
Совокупная стоимость двух квартир превысила 25 млн рублей, что и было легализовано обвиняемым. Эта сумма вошла в общий материальный ущерб по делу, включая недополученные 6 млн рублей от продажи изначального нежилого помещения.
Обвиняемый добровольно возместил 12 млн рублей ущерба. Бывший чиновник находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.