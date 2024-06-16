В Ломоносове спустя 20 лет реставрации откроется Китайский дворец

В парке Ораниенбаум в Ломоносове завершилась реставрация Китайского дворца, которая проходила на протяжении 20 лет.

Посетить Китайский дворец можно будет уже в этом месяце, 18 июня. Пока гости смогут увидеть четыре зала: Китайская опочивальня, Туалетная и Портретная комнаты, а также Кабинет императрицы.

Фото: t.me/olga_b_lyubimova

Восстанавливать объект культуры начали еще в 2004 году: первые пять лет уделили внимание реставрации фасада здания и гидроизоляции, оставшееся — воссозданию 17 интерьеров.