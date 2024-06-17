«Дискуссии закончились вполне ожидаемо — ничем»: Перминов оценил результативность «саммита мира» по Украине

В минувшие выходные в Швейцарии прошел «саммит мира».

Эффект от двухдневных дискуссий получился совсем тот, который хотели. Итоговый документ ужали до максимума, да и подписали его не все. Сенатор от Ленобласти Сергей Перминов в разговоре с ivbg.ru оценил итоги саммита.

«Бесперспективность обсуждения украинской проблемы без участия России была очевидна всем трезвомыслящим зарубежным лидерам еще на стадии обсуждения идеи конференции. Если при этом учесть те предложения, с которыми Киев вышел на встречу, то двухдневные дискуссии закончились вполне ожидаемо — ничем», — отметил сенатор.

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Итоговый документ не подписали 11 стран, среди которых Бразилия, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР. Многие участники заявили, что желали бы видеть за столом Россию.