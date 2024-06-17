В минувшие выходные в Швейцарии прошел «саммит мира».
Эффект от двухдневных дискуссий получился совсем тот, который хотели. Итоговый документ ужали до максимума, да и подписали его не все. Сенатор от Ленобласти Сергей Перминов в разговоре с ivbg.ru оценил итоги саммита.
«Бесперспективность обсуждения украинской проблемы без участия России была очевидна всем трезвомыслящим зарубежным лидерам еще на стадии обсуждения идеи конференции. Если при этом учесть те предложения, с которыми Киев вышел на встречу, то двухдневные дискуссии закончились вполне ожидаемо — ничем», — отметил сенатор.
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Итоговый документ не подписали 11 стран, среди которых Бразилия, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР. Многие участники заявили, что желали бы видеть за столом Россию.
«Накануне швейцарской встречи наш президент озвучил российское видение условий, которые могли бы обсуждаться на подобной конференции. Они учитывают реальное положение дел и ориентированы на окончательное урегулирование конфликта. Нежелание или неспособность Киева трезво оценивать ситуацию — отнюдь не улучшит его положение», — заключил Сергей Перминов.