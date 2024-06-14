Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров с Украиной

Автор: Гузель Галимова
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Президент России на встрече с руководством МИД назвал условия прекращения огня и начала переговоров с Украиной.

Украинские войска должны быть полностью выведены из Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей, заявил Путин.

«Как только в Киеве заявят, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры», — сказал президент России.

Среди условий Путин также назвал:

  • нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины;
  • демилитаризацию и денацификацию Украины;
  • фиксацию статусов Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов в международных договорах;
  • отмену всех западных санкций против России.

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