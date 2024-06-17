Не прошел по возрасту, но все равно отправился на фронт: как ленинградец уже два года проходит службу в зоне СВО

53-летний Владимир из Выборга вел самую обыкновенную и спокойную жизнь, но когда началась военная спецоперация, остаться в стороне ленинградец не смог.

Житель Выборга по имени Владимир вот уже два года находится в зоне военной спецоперации. Но чтобы оказаться там, признается 53-летний мужчина, пришлось постараться.

Как вспоминает Владимир, в военкомате ему сразу сказали, что возраст уже неподходящий для военной службы. К тому же, мужчина уже был снят с воинского учета. Однако это не стало преградой для ленинградца. Вскоре уроженец Выборга уже собирал вещи и готовился к отправке в Молькино.

В зоне СВО у Владимира, помимо выполнения боевых задач, есть еще одна важная работа — кормить наших бойцов.

Доделал дом, созвонился с ребятами и уехал в Молькино. Уже там прошел все инстанции, на полигоне работал, попал туда поваром. Сказали: «Штурмовиков хватает, поваров нет, давай, вперед». А уходил еще в 2022 году. С Молькино уехал за ленту, сперва попал в «Асгард», там кормил ребят наших. Оттуда уехал в госпиталь, где проработал около месяца, — рассказал Владимир в интерью Фонду «Ленинградский рубеж».

Защитник нисколько не сомневается в необходимости проведения спецоперации. Владимир уверен, что иного выбора у России не было.

Держава наша Российская, главное – отстоять ее границы. Чтобы не покушались, чтобы враги понимали, как говорится: «Не суйся, а то опять получите», — заявил боец.