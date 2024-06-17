Неизвестный устроил «пенную вечеринку» в фонтане на Манежной площади

Мужчина вылил моющее средство в фонтан и сбежал. В итоге коммунальщикам пришлось полностью сливать воду.

Шалость петербуржца, решившего устроить «пенную вечеринку» на Манежной площади в Петербурге, попала на видео. Неизвестный подошел к объекту и вылил в воду моющее средство. Спустя время из фонтана повалила пена.

Как стало известно «Mash на Мойке«, коммунальщикам пришлось остановить работу фонтана и откачать из него всю воду, поскольку был риск повреждения оборудования.

После всех выпиленных работ выяснилось, что системы, снабжающие фонтан водой, не пострадали. После инцидента его снова запустили. Тем временем петербуржец, доставивший неудобства коммунальщикам и посетителям Манежной площади, вероятно, избежит ответственности. «Водоканал» не стал писать заявление в полицию.