Двое полицейских спасли мужчину в Петербурге от прыжка с моста — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Правоохранителям удалось вовремя остановить петербуржца. 

На камеры уличного наблюдения попал героический поступок двух сотрудников петербургской полиции. Никита Лимонов и его коллега Ольга Касько заметили на Литейном мосту сидящего на ограждении мужчину. Правоохранители незамедлительно остановили автомобиль и бросились спасать петербуржца.

Полицейские удержали мужчину и вызвали на место ЧП подмогу, а также скорую помощь. Правоохранителям мужчина признался, что решился на отчаянный шаг из-за личных переживаний.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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