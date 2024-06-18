Дубровка получит статус «Населенного пункта воинской доблести»

Сегодня, 18 июня, депутаты Законодательного Собрания Ленобласти рассмотрели законопроект «О присвоении городскому поселку Дубровка Всеволожского муниципального района почетного звания «Населенный пункт воинской доблести».

С ходатайством о присвоении Дубровке высокого звания выступил Совет депутатов Всеволожского муниципального района. В числе заслуг, которые являются основанием для присвоения звания перечисляются: трудовая и ратная доблесть жителей, мужество и героизм, проявленные ими в партизанской борьбе в тылу врага и в боях с немецко-фашистскими захватчиками по защите Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также бессмертный жертвенный подвиг десятков тысяч красноармейцев и краснофлотцев в боях на Невском плацдарме.

Глава МО «Дубровское городское поселение» Татьяна Куликова напомнила не только о подвиге красноармейцев, защищавших город на Неве, сражавшихся на Невском пятачке, но и о том, что дубровчане вместе с другими эвакуированными участвовали в оборонных работах, трудились на промышленных предприятиях, в мастерских, на торфопредприятиях и лесозаготовках, работали по 12-16 часов в сутки. Вместе со всеми переносили все трудности блокады, в том числе налеты немецкой авиации, зим­ние холода, голод и гибель от дистрофии. После войны поднимали Невскую Дубровку из руин. Татьяна Геннадьевна отметила, что присвоение звания «Населенный пункт воинской доблести» станет очень важным событием для жителей Дубровки и особенно для двух участников битвы на Невском пятачке, которые уже перешагнули порог столетия

Члены постоянной комиссии рекомендовали Законодательному собранию принять законопроект в первом и третьем чтениях на ближайшем заседании.

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Напомним, что в декабре 2016 года областной парламент принял закон № 95-оз «О почетных званиях Ленинградской области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести». Почетное звание присваивается городам и населенным пунктам Ленинградской области, на территории или в непосредственной близости от которых проходили ожесточенные сражения, в ходе которых защитники Отечества проявили мужество, стойкость и героизм. С 2017 года 10 городам и населенным пунктам Ленобласти присвоены почетные звания.

Ходатайство о его присвоении и пакет документов направляются советом муниципального района Губернатору Ленобласти. Специальная комиссия, возглавляемая Губернатором, рассматривает поданные документы и, в случае положительного решения, направляет проект закона о присвоении звания в Законодательное собрание. Почетное звание может быть присвоено не более чем трем населенным пунктам региона в течение календарного года.