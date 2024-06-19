Подросток на мопеде врезался в стену в Лужском районе

Мопед под управлением 16-летнего подростка из Скреблово врезался в стену гаража 18 июня около полуночи на трассе возле деревни Госткино в Лужском районе.
Студент-первокурсник Морской технической академии двигался на мопеде «Альфа» по территории гаражной стоянки. Не справился с управлением и врезался в кирпичную стену.
В результате аварии подростка госпитализировали с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами шейного отдела позвоночника и грудной клетки. По факту ДТП проводится проверка. Известно, что на мопеде не было номеров, подросток управлял им без сопровождения взрослых.
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26.12.2022 3537