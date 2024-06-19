Разводка Ладожского моста перекроет движение по трассе «Кола» 20 июня

Ограничения движения будут действовать 45 минут.

Водителей предупредили об ограничениях на трассе Р-21 «Кола» в четверг 20 июня в районе деревни Марьино. Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», дорожное движение будет затруднено из-за разводки Ладожского моста.

Мероприятия продлятся с 15:00 до 15:45, затем движение по трассе будет возобновлено.