Разводка Ладожского моста перекроет движение по трассе «Кола» 20 июня

Ограничения движения будут действовать 45 минут.
Водителей предупредили об ограничениях на трассе Р-21 «Кола» в четверг 20 июня в районе деревни Марьино. Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», дорожное движение будет затруднено из-за разводки Ладожского моста.
Мероприятия продлятся с 15:00 до 15:45, затем движение по трассе будет возобновлено.
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