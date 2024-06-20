В России может появиться аналог «Пушкинской карты» для участников СВО и их семей

В России уже в этом году может появиться аналог «Пушкинской карты» для участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Минкультуры РФ.

Уже к 1 июля должна быть разработана концепция проекта. Вопросы технической реализации планируется решить к 1 октября. Предполагается, что на первых этапах в программе будут фигурировать только федеральные учреждения культуры.