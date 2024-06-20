Волонтеры «Лиза Алерт» просят помощи в поисках пропавшего пенсионера

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят помощи в поисках 84-летнего Владимира Белякова.

12 июня в 15.45 мужчина на Финляндском вокзале Петербурга сел в электричку, идущую в сторону Выборга, и пропал. На какой станции он вышел – неизвестно.

«Мы обращаемся ко всем, кто ехал в той электричке или был в том направлении в среду, 12 июня. Постарайтесь, пожалуйста, припомнить: возможно, вы видели пожилого мужчину в синей куртке и с тростью. Если мы установим, где именно вышел Владимир Григорьевич, это позволит локализовать поисковые работы и сделать существенный шаг к завершению поиска», — отметили в отряде.

Если вы видели его или что-то знаете, свяжитесь с представителем «Лиза Алерт»: Юлия (Чайка) 89046443457.